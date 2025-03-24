Огонь охватил нежилой дом в Кировском районе Петербурга

Нежилой пятиэтажный дом, находящийся на капитальном ремонте, загорелся в Кировском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось в ночь на 24 марта на улице Турбинной. Пожару присвоили повышенный уровень сложности 1-БИС. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.
По данным ведомства, огонь распространился с третьего по пятый этаж, а также охватил крышу здания. Общая площадь возгорания составила 140 квадратных метров.
В 05:30 спасателям удалось локализовать пламя. Информации о наличии пострадавших нет. В тушении задействованы 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.
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