Огонь охватил мебельное производство в селе под Ижевском

В селе Первомайский Завьяловского района вспыхнул пожар на мебельном производстве. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Огонь охватил помещение, где изготавливали металлические конструкции и каркасы. Причиной возгорания стало использование тепловой пушки на дизельном топливе. Работники вывели трубу с выхлопными газами в оконный проем, обшитый фанерой и утепленный пеноплексом.

«В отверстие была выведена труба, а место соединения с горючими элементами обернуто минеральной ватой толщиной в три–четыре сантиметра. Вероятнее всего, от длительного контакта нагреваемой поверхности трубы и горючих элементов произошло возгорание», —рассказал дознаватель МЧС Константин Созинов.

Рабочие пытались потушить огонь самостоятельно с помощью огнетушителей, но затем бригадир принял решение эвакуировать людей и вызвать пожарных. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал.