Огонь охватил КамАЗ на Московском шоссе в Петербурге
КамАЗ вспыхнул в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Обошлось без пострадавших, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось на Московском шоссе. В ликвидации огня были задействованы 10 спасателей и две единицы техники.
Пламя успело уничтожить кабину транспортного средства. Специалисты выясняют причины возгорания.
Движение поездов возобновили в Приморье
«Никто не успел выбежать». Волонтер назвал число погибших в ТЦ «Галактика» в Донецке
Готовность Коломны к отопительному сезону составила 78%
Соратницы Навального попали в перечень террористов и экстремистов
Современные кровати для пациентов передали в больницу Серпухова
Археологический лекторий пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте