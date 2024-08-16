Огонь охватил КамАЗ на Московском шоссе в Петербурге

КамАЗ вспыхнул в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Обошлось без пострадавших, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось на Московском шоссе. В ликвидации огня были задействованы 10 спасателей и две единицы техники.

Пламя успело уничтожить кабину транспортного средства. Специалисты выясняют причины возгорания.

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