Однокомнатная квартира загорелась в Невском районе Петербурга

Ночью в воскресенье, 30 июня, спасатели выезжали на пожар, который произошел на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге. Об этом написал Piter.TV.

Там в многоквартирном доме загорелась однокомнатная квартира. В тушении огня участвовали 15 спасателей и три спецмашины. Пожарным удалось справиться с огнем в течение нескольких минут.

В результате пожара никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

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