Один человек пострадал во время пожара в Выборгском районе Петербурга | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 15:57 Один человек пострадал во время пожара в Выборгском районе Петербурга

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Во время пожара, который произошел минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга, пострадала женщина. Об этом сообщило СМИ, ссылаясь на пресс-службу МЧС по городу.

Сотрудники ведомства, прибывшие на улицу Сантьяго-де-Куба, сразу же направились в трехкомнатную квартиру, однако жильцы дома смогли самостоятельно потушить огонь. Площадь горения составила три квадратных метра.

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Женщину, пострадавшую в пожаре, доставили в больницу. О ее состоянии не сообщается.