Один человек пострадал в массовом ДТП в Ростове-на-Дону

На севере Ростова-на-Дона произошло массовое ДТП, в котором пострадал одни человек. О этом rostovgazeta.ru сообщил сайт со ссылкой на ГИБДД региона.

Молодой человек за рулем ВАЗ-2110 по Уланской улице и на полосе встречного движения врезался сначала в Chevrolet Aveo, а потом отлетел в Ford Focus. Пострадал водитель отечественной легковушки. Проводится проверка.