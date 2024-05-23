Один человек пострадал в ДТП в Самаре

Накануне легковой автомобиль врезался в столб в Самаре. В результате аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota не справился с управлением и в районе дома № 70 по Волжскому шоссе врезался в столб. Различные травмы получил 24-летний пассажир, ему назначили амбулаторное лечение.
Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают причины аварии.
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