Один человек пострадал в ДТП в Челябинске | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 15:04 Один человек пострадал в ДТП в Челябинске

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Легковой автомобиль перевернулся на дороге по Свердловскому тракту от проспекта Победы в Челябинске. В результате аварии пострадал один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением. Машина перевернулась и опрокинулась на рельсы.

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Отмечается, что водитель легковушки получил различные травмы.