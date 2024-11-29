Один человек пострадал в ДТП с маршруткой в Челябинске

Дорожная авария, в которой пострадал один человек, произошла накануне на улице 40-лет Победы в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Около дома № 1 водитель автобуса Fiat (маршрут № 86) столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП пострадала 58-летняя женщина, которая находилась в маршрутке.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

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