Один человек пострадал в ДТП с маршруткой в Челябинске
Дорожная авария, в которой пострадал один человек, произошла накануне на улице 40-лет Победы в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Около дома № 1 водитель автобуса Fiat (маршрут № 86) столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП пострадала 58-летняя женщина, которая находилась в маршрутке.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
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