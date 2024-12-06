Один человек пострадал в ДТП с КамАЗом в Нефтеюганском районе ХМАО

Дорожная авария, в которой пострадал один человек, произошла накануне на четвертом километре дороги «Тепловский тракт» в Нефтеюганском районе ХМАО. Об этом сообщил сайт Ura.ru , ссылаясь на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, на четвертом километре автодороги 21-летний водитель КамАЗа во время проезда нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу Chevrolet Niva, за рулем которого находился 31-летний водитель. Избежать столкновения не удалось.

В ДТП пострадал водитель легковой машины. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.