Один человек пострадал в ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО

На автодороге «Сургут — Салехард», которой называют трассой смерти, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda. Инцидент привел к повреждению металлической конструкции ограждения дороги и травмированию пассажира, написал Ura.ru.