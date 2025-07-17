Один человек пострадал в ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО

На автодороге «Сургут — Салехард», которой называют трассой смерти, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda. Инцидент привел к повреждению металлической конструкции ограждения дороги и травмированию пассажира, написал Ura.ru.

Информацию о происшествии разместило Государственное автодорожное инспекционное ведомство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Предполагается, что причиной аварии стало нарушение водителем контроля над управлением транспортным средством. Проведение полного анализа обстоятельств аварии продолжается уполномоченными специалистами.

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