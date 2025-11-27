Один человек пострадал в ДТП на Московском шоссе в Саратове
В Саратове на Московском шоссе произошло ДТП, в котором пострадал молодой водитель. Об этом «СарИнформ» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария случилась в 7:30 недалеко от остановки «Трофимовский мост». Там столкнулись ВАЗ-2114, которым управлял 20-летний водитель, и Hyundai под управлением 62-летней женщины.
В результате аварии водитель отечественной машины был госпитализирован.
