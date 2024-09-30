Один человек пострадал при пожаре в многоэтажки в ХМАО

В Нефтеюганске накануне загорелась многоэтажка, один человек пострадал. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ХМАО.

Огогь распространился на шести квадратных метрах. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 70 жильцов и спасли одного мужчину, который уже успел отравиться продуктами горения, его передали медикам.

Огонь потушили, по данному факту проводится проверка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте