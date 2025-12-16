Один человек погиб.в результате пожара в гараже в Тюменской области

В селе Омутинское Тюменской области при пожаре в гараже погиб человек. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

По информации ведомства, поздно вечером 15 декабря поступил сигнал о возгорании в гараже на улице 40 лет Победы, дом 25. В результате трагедии погиб один человек. Для тушения огня было задействовано семь специалистов и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причины возгорания еще предстоит выяснить.