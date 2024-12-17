Один человек погиб во время пожара в селе Червишево под Тюменью

Пожар, унесший жизнь человека, произошел накануне в селе Червишево в Тюменской области. Об этом изданию Ura.ru рассказали в региональном управлении МЧС.
Здесь загорелся жилой дом на улице Советской. На место ЧП прибыли восемь единиц техники и 20 человек личного состава МЧС России. Во время разбора завалов спасатели обнаружили человека без признаков жизни.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Проводится расследование.
Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар об экспорте
Водитель Кириллова выжил после взрыва
Ликсутов: «Технополис Москва» сохранил лидерство в рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ
Более 200 призеров спортивных мероприятий 2024 года наградили в Видном
В Госдуме приняли закон, позволяющий отменить запрет на «Талибан»
Захарова назвала авторов фейка о гибели Асада
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте