Один человек погиб во время пожара в селе Червишево под Тюменью

Пожар, унесший жизнь человека, произошел накануне в селе Червишево в Тюменской области. Об этом изданию Ura.ru рассказали в региональном управлении МЧС.

Здесь загорелся жилой дом на улице Советской. На место ЧП прибыли восемь единиц техники и 20 человек личного состава МЧС России. Во время разбора завалов спасатели обнаружили человека без признаков жизни.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Проводится расследование.