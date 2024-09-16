Один человек погиб во время пожара в доме в Алтайском крае
Пожар, унесший жизнь одного человека, произошел накануне в Заринске в Алтайском крае. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на МЧС по региону.
На шестом этаже многоквартирного дома загорелась квартира. Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров.
В результате случившегося погибла женщина, еще семь человек пострадали. Сейчас выясняются обстоятельства возгорания.
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