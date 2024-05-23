Один человек погиб в тройном ДТП в Кемеровской области
Три легковых автомобиля столкнулись в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в машины ВАЗ-21102 и Chevrolet Cruze. От удара иномарку отбросило в стену многоквартирного дома.
Отмечается, что в аварии погиб 20-летний пассажир Volkswagen, водитель и еще два человека получили различные травмы.
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