Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Перми

В ночь на 17 сентября в Березниках (Пермский край) произошел пожар на улице Кряжевая. В тушении участвовали 24 сотрудника и семь единиц техники, написал Ura.ru .

«По прибытии первым расчетом было установлено, что огнем охвачены жилой дом и прилегающие хозяйственные постройки. В результате пожара произошла разгерметизация двух газовых баллонов. В ходе происшествия есть один погибший», — сообщило ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар был локализован к 01:10, а открытое горение ликвидировано к 01:20. Общая площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю вместе с представителями Следственного комитета выясняют причины происшествия.