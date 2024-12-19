Один человек погиб в пожаре в Василеостровском районе Петербурга

Накануне вечером в Васильевостровском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Несмотря на оперативные действия спасателей, в огне погиб человек. Об этом написала Neva.Today.
В среду, 18 декабря, около десяти часов вечера диспетчеру пожарной службы поступил звонок о возгорании в доме №59 на 4-й линии Васильевского острова. Прибывшие на место спасатели определили, что огонь охватил одно из помещений квартиры площадью четыре квадратных метра. Им удалось справиться с огнем всего за 16 минут.
На месте тушения работали 12 специалистов и три единицы техники.
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