Один человек погиб в пожаре в Василеостровском районе Петербурга

Накануне вечером в Васильевостровском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Несмотря на оперативные действия спасателей, в огне погиб человек. Об этом написала Neva.Today .

В среду, 18 декабря, около десяти часов вечера диспетчеру пожарной службы поступил звонок о возгорании в доме №59 на 4-й линии Васильевского острова. Прибывшие на место спасатели определили, что огонь охватил одно из помещений квартиры площадью четыре квадратных метра. Им удалось справиться с огнем всего за 16 минут.

На месте тушения работали 12 специалистов и три единицы техники.