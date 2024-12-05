Один человек погиб в массовом ДТП в Нижегородской области

На трассе под Дзержинском произошла массовая авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспеции Нижегородской области.

По предварительным данным, прицеп тягача Dongfeng GX при крутом повороте оказался на «встречке», где задел Renault. От удара легковушку развернуло на 180 градусов, и в нее врезался еще один тягач, который ехал сзади.

Один мужчина из Renault погиб на месте, еще двоих доставили в больницу. Проводится проверка.