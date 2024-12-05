Один человек погиб в массовом ДТП в Нижегородской области

На трассе под Дзержинском произошла массовая авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспеции Нижегородской области.
По предварительным данным, прицеп тягача Dongfeng GX при крутом повороте оказался на «встречке», где задел Renault. От удара легковушку развернуло на 180 градусов, и в нее врезался еще один тягач, который ехал сзади.
Один мужчина из Renault погиб на месте, еще двоих доставили в больницу. Проводится проверка.
Порядок формирования больничных изменят в России с сентября 2025 года
Хинштейн выдвинется в Курскую область в ближайшее время
Пожар охватил восемь тысяч «квадратов» на складе в Нижнем Новгороде
Макрон отказался досрочно уходить в отставку
В Калифорнии ввели режим ЧП после мощного землетрясения
В Челябинске случился пожар в магазине «Мир колясок»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте