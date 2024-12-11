Один человек погиб в массовом ДТП в Нижегородской области

В массовом ДТП, которое произошло накануне в Навашинском округе Нижегородской области, погиб один человек. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
На автодороге Владимир — Муром — Арзамас 40-летняя женщина за рулем BMW выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с КIA. Сразу после столкновения BMW отбросило на иномарку, которая ехала в попутном направлении, сообщило НИА «Нижний Новгород».
В результате аварии погиб водитель КIA. Ему было 65 лет. Также сообщается о пострадавшем, который находился на пассажирском сиденье в той же машине.
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