Один человек погиб в массовом ДТП в Нижегородской области

В массовом ДТП, которое произошло накануне в Навашинском округе Нижегородской области, погиб один человек. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

На автодороге Владимир — Муром — Арзамас 40-летняя женщина за рулем BMW выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с КIA. Сразу после столкновения BMW отбросило на иномарку, которая ехала в попутном направлении, сообщило НИА «Нижний Новгород».

В результате аварии погиб водитель КIA. Ему было 65 лет. Также сообщается о пострадавшем, который находился на пассажирском сиденье в той же машине.