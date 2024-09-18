Один человек погиб в ДТП в Ростовской области

Легковой автомобиль перевернулся на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 44-летний водитель за рулем легковушки не справился с управлением. Сначала машина съехала на обочину, а потом вылетела на дорогу и перевернулась.

Отмечается, что от полученных травм водитель скончался на месте.