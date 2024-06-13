Один человек погиб в ДТП в Челябинской области

Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Кунашакском районе Челябинской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21140 не справился с управлением и выехал на правую обочину, после чего машина перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте.

Отмечается, что погибший был лишен водительского удостоверения.

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Зеленский, российские активы и мирный план. Что обсудят на саммите G7

Перерекламированный танк. Зачем США собрались модернизировать Abrams

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте