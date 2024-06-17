Один человек погиб в ДТП с трактором в Ростовской области

Легковой автомобиль столкнулся с трактором на трассе в Сальском районе Ростовской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки ВАЗ-21150 не справился с управлением и врезался в трактор с прицепной бочкой. От полученных травм он скончался.

Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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