Один человек погиб в ДТП с мотоциклами в Ростовской области

Мопед столкнулся с питбайком на трассе Ростов-на-Дону — Азов. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По предварительным данным, 55-летний водитель за рулем мопеда Reggy не уступил дорогу 15-летнему парню на питбайке Kayo. От полученных травм виновник аварии скончался до приезда скорой помощи.

Отмечается, что питбайкера доставили в больницу, сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

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