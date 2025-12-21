Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Удмуртии

В Удмуртии утром 16 декабря на трассе Костино — Камбарка произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек и четыре получили ранения. Об этом написал сайт udm-info.ru .

Около четырех часов вечера на 39-м километре дороги водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 38 лет, неожиданно выскочил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком UAZ, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

Полученный удар оказался крайне тяжелым: водитель «Гранты» умер мгновенно, а водитель «УАЗа» и трое пассажиров его кабины были срочно госпитализированы с серьезными травмами.

Сотрудники ГИБДД ведут работу по установлению подробностей и причин произошедшей аварии.