Один человек погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной на участке Северного объезда Новосибирска в Мошковском районе. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в грузовик MAN, который припарковался у обочины. От полученных травм 38-летний автомобилист скончался на месте.

Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

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