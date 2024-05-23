Один человек погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной на участке Северного объезда Новосибирска в Мошковском районе. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Новосибирской области.
По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в грузовик MAN, который припарковался у обочины. От полученных травм 38-летний автомобилист скончался на месте.
Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причины аварии.
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