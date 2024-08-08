Один человек погиб в ДТП с грузовиком под Дзержинском

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной на трассе в районе Дзержинска Нижегородской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, парень за рулем Renault выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Scania. От иномарки осталась груда металла.

Отмечается, что 24-летний водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой.