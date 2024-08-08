Один человек погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области

Смертельная авария с участием фуры произошла накануне на седьмом километре Нижегородского шоссе в Дзержинске. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

По предварительным данным, фура врезалась в легковой автомобиль. Водитель «легковушки» скончался на месте происшествия. Для извлечения тела из машины спасателям пришлось разрезать транспортное средство.

Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося.

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