Один человек погиб при пожаре в частном доме в Тюмени
В Тюмени накануне произошел трагический инцидент: при пожаре в частном доме на улице Широтной погиб человек. Об этом написал сайт nashgorod.ru.
На момент прибытия спасателей все здание было задымлено. В тушении пожара участвовали 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводится расследование.
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