Один человек погиб при пожаре в частном доме в Тюмени

Фото: РИА «Новости»

В Тюмени накануне произошел трагический инцидент: при пожаре в частном доме на улице Широтной погиб человек. Об этом написал сайт nashgorod.ru.

На момент прибытия спасателей все здание было задымлено. В тушении пожара участвовали 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводится расследование.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте