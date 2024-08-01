Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП на КАД в Петербурге

Смертельная авария произошла ночью на 33-м километре внешнего кольца КАД в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно предварительным данным, водитель Ford Mondeo не справился с управлением и протаранил Volkswagen Polo, который следовал по соседней полосе.

Предполагаемому виновнику ДТП потребовалась госпитализация. Кроме того, пострадали второй автомобилист и его пассажир. Еще один человек, находившийся в салоне Volkswagen, скончался на месте.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте