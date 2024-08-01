Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП на КАД в Петербурге
Смертельная авария произошла ночью на 33-м километре внешнего кольца КАД в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно предварительным данным, водитель Ford Mondeo не справился с управлением и протаранил Volkswagen Polo, который следовал по соседней полосе.
Предполагаемому виновнику ДТП потребовалась госпитализация. Кроме того, пострадали второй автомобилист и его пассажир. Еще один человек, находившийся в салоне Volkswagen, скончался на месте.
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