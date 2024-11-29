Один человек погиб и трое пострадали при столкновении иномарок в Пермском крае

Смертельная авария произошла на пермской трассе Кунгур — Соликамск — Горнозаводск. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, автомобилист за рулем Porshe при совершении обгона столкнулся с машиной OMODA. Травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель второй иномарки.
Пострадали два пассажира, в том числе 14-летняя девочка. Медицинская помощь потребовалась и предполагаемому виновнику ДТП. Проводится проверка.
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