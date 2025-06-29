Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Ростовской области

В четверг, 26 июня, в Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, шестеро пострадавших были доставлены в больницу. Инцидент произошел около 13:00 на автодороге «Шахты-Цимлянск», написала rostovgazeta.ru .

По информации Госавтоинспекции, 36-летняя женщина, управляющая автомобилем ВАЗ-2115, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 22-летний водитель.

В результате аварии водитель ВАЗ-2115 погибла на месте происшествия. Ее пассажиры, 21-летний и 13-летний, получили травмы и были доставлены в больницу. Пассажиры автомобиля Lada Vesta, 27, 25, 22 и 23 лет, также были госпитализированы.

На данный момент следствие устанавливает обстоятельства происшествия и выясняет причины аварии.