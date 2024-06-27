Один человек погиб и два пострадали во время двойной аварии в ХМАО

Две аварии, в которых один человек погиб и двое пострадали, произошли накануне на улице Аэрофлотской в Сургуте. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на силовые структуры ХМАО.

Водитель Suzuki после ДТП с Kia вышел из автомобиля и попал под грузовик. Он погиб на месте происшествия. Водителя большегруза с серьезными травмами доставили в больницу.

Сообщается, что в аварии пострадали еще два человека. По данным полицейских, в «Газель» врезался еще один грузовик.

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