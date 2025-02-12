Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Ленобласти

Смертельная авария произошла на трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на 120-м километре дороги столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Предварительно, водитель, управлявший грузовиком, спровоцировал столкновение, проигнорировав специальные знаки.

Водитель общественного транспорта скончался на месте от полученных травм. Госпитализация потребовалась 11 пассажирам фургона. Возбуждено уголовное дело.

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