Очевидцы сообщили о падении рабочего при демонтаже монорельса в Москве

Источник: у «Тимирязевской» во время демонтажа монорельса сорвался рабочий

Источник 360.ru сообщил, что во время работ по разбору монорельса у метро «Тимирязевская» в Москве мог сорваться рабочий — его осматривают медики.

По словам очевидцев, незадолго до инцидента «что-то искрило», шла сварка. Кадры с места оказались в распоряжении 360.ru.

На видео видно, что под эстакадой стоят две кареты «103» (включая реанимацию), полицейская машина, пожарный автомобиль. Участок перекрыт красными барьерами. Вокруг работают спасатели и врачи. Причины и обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось, что демонтаж одного из участков Московского монорельса закончится осенью.

Закрытие московского монорельса состоялось 28 июня 2025 года. За превращение монорельса в парк в проекте «Активный гражданин» проголосовали более 71% жителей.