Очередной лифт вместе с человеком рухнул в Благовещенске

Прокуратура Благовещенска проведет проверку сообщений о падении лифта с человеком в многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка началась из-за сообщений СМИ о падении лифта по адресу улица Загородная, 47/2 в новом многоэтажном доме от застройщика ООО «СЗ „Монтажжилстрой“». В кабине лифта во время падения был человек. К счастью, он не получил серьезных травм.

«По поручению прокурора Амурской области Романа Пантелеева организована проверка по публикации СМИ о падении лифта в городе Благовещенске. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Ведомство также проведет проверку исполнения жилищного законодательства и оценит действия ответственных должностных лиц.

Ранее в Челябинске у лифта в доме на улице Курчатова оборвался трос. Внутри были люди.