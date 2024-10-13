Обрушившийся психдиспансер в Кореновске показали на видео

СК показал на видео кадры обрушившегося психдиспансера в Кореновске

Следственный комитет по Краснодарскому краю показал видео с места обрушения межэтажных перекрытий жилого корпуса здания психоневрологического интерната в городе Кореновске. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства.

Следователи по факту слома конструкции ведут производство по статье «Халатность». По предварительным данным, обрушение перекрытия случилось в ночь на 13 октября.

В результате ЧП погибла 50-летняя палатная санитарка интерната. Пациенты лечебного учреждения не пострадали, их своевременно эвакуировали из здания и переместили в другие учреждения Краснодарского края.

Криминалисты и следователи краевого следственного управления СК провели осмотр места происшествия. В рамках расследования уголовного дела продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.