Обрушившийся психдиспансер в Кореновске показали на видео

Следственный комитет по Краснодарскому краю показал видео с места обрушения межэтажных перекрытий жилого корпуса здания психоневрологического интерната в городе Кореновске. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства.
Следователи по факту слома конструкции ведут производство по статье «Халатность». По предварительным данным, обрушение перекрытия случилось в ночь на 13 октября.
Криминалисты и следователи краевого следственного управления СК провели осмотр места происшествия. В рамках расследования уголовного дела продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.
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