Обильные осадки превратили дороги Нового Уренгоя в реки
Дороги Нового Уренгоя (ЯНАО) превратились в реки из-за обильных дождей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
Местные власти отметили, что выпавшие осадки превысили суточную норму, из-за чего территория оказалась затоплена. Кроме того, дождь продолжает идти.
На улицах работают вакуумные машины для откачки воды. Автомобилистам приходится тщательно планировать маршруты.
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