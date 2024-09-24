Обильные осадки превратили дороги Нового Уренгоя в реки

Дороги Нового Уренгоя (ЯНАО) превратились в реки из-за обильных дождей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Местные власти отметили, что выпавшие осадки превысили суточную норму, из-за чего территория оказалась затоплена. Кроме того, дождь продолжает идти.

На улицах работают вакуумные машины для откачки воды. Автомобилистам приходится тщательно планировать маршруты.

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