Обгон в запрещенном месте стоил жизни водителю иномарки в ХМАО

Один человек погиб в ДТП в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Авария случилась на 108-м километре трассы Сургут — Когалым. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, мужчина 1978 года рождения за рулем автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «обгон запрещен». В результате машина столкнулась с «газелью», которой управлял шофер 1981 года рождения.
От тяжелых травм водитель иномарки скончался на месте. Второго участника ДТП госпитализировали. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
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