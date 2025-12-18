Новосибирец отправится в колонию за похищение студента

В городе Обь (Новосибирская область) суд приговорил участника банды, похитившей студента, к шести годам колонии строгого режима. Организатором преступления признали экс-одноклассника потерпевшего. По информации «КП-Новосибирск» , злоумышленники заманили студента в схему с «дроп-аккаунтами»: ему предложили открыть карты и счета, после чего начались требования о крупной сумме.

Как указала «Свободная пресса», 4 сентября парня насильно посадили в автомобиль и вывезли за город. Его избили, выбив два зуба, и всю ночь продержали в машине. Утром его отвезли в банк, но денег на счете не оказалось.

Преступники изъяли у студента паспорт и телефон, а также заставили отправить сообщение матери под своим присмотром. Через несколько дней подозреваемых задержали. В деле фигурирует несколько соучастников, часть материалов выделена в отдельное производство.

Родители и педагогический коллектив активно помогали в поисках: мать обратилась в полицию и в «ЛизаАлерт», волонтеры распространяли ориентировки. Преступление квалифицировано как похищение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.