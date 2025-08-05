Ночной пожар в Карелии уничтожил шесть хозпостроек

Поздним вечером 4 августа в городе Кондопога Республики Карелия произошло возгорание, охватившее ряд строений. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:55 ночи, написал сайт karelinform.ru .

Сообщается, что пламя распространилось на территории шести хозяйственных объектов общей площадью порядка 113 квадратных метров. К ликвидации чрезвычайной ситуации оперативно привлеклись силы пожарной охраны: на место прибыли 20 сотрудников МЧС и пять специализированных машин.

Благодаря своевременному реагированию пожар удалось успешно потушить. Как отметили представители ведомства, никто из жителей и участников тушения не пострадал.