Ночной пожар в Карелии уничтожил шесть хозпостроек

Поздним вечером 4 августа в городе Кондопога Республики Карелия произошло возгорание, охватившее ряд строений. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:55 ночи, написал сайт karelinform.ru.
Сообщается, что пламя распространилось на территории шести хозяйственных объектов общей площадью порядка 113 квадратных метров. К ликвидации чрезвычайной ситуации оперативно привлеклись силы пожарной охраны: на место прибыли 20 сотрудников МЧС и пять специализированных машин.
Благодаря своевременному реагированию пожар удалось успешно потушить. Как отметили представители ведомства, никто из жителей и участников тушения не пострадал.
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