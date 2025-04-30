Нижегородца заподозрили в краже металла на 21 тыс. рублей в Кировской области

Правоохранители задержали 46-летнего нижегородца по делу о краже металлоизделий в Кировской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу кировского ЛО МВД РФ на транспорте.

Согласно данным ведомства, фигурант, являясь сотрудником одного из подразделений транспортной компании, похитил около 1,6 тысячи килограммов отрезков рельсов и лома железнодорожных деталей.

Сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте