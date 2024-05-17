Нижегородца приговорили почти к 3 годам колонии-поселения за ДТП с 4 жертвами | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 13:47 Нижегородца приговорили почти к 3 годам колонии-поселения за ДТП с 4 жертвами

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Кстовский городской суд приговорил к двум годам и 10 месяцам колонии-поселения 41-летнего мужчину, по чьей вине произошло ДТП с четырьмя жертвами. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным следствия, осенью прошлого года мужчина за рулем автопоезда вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. От полученных травм погибли четыре пассажира, еще трое пострадали.

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Отмечается, что мужчину также обязали выплатить 2,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда пострадавшим.