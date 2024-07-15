Нижегородского туриста эвакуировали на вертолете со скалы в Сочи
Туристу из Нижнего Новгорода, который отправился в незарегистрированный поход в Сочи, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные регионального отряда МЧС РФ.
Согласно информации ведомства, мужчина застрял на скале в районе долины реки Лауры Дзитакской. Специалистам пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы добраться до путешественника.
Потерпевшего подняли на борт вертолета с помощью лебедки. Медицинская помощь не потребовалась.
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