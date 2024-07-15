Нижегородского туриста эвакуировали на вертолете со скалы в Сочи

Туристу из Нижнего Новгорода, который отправился в незарегистрированный поход в Сочи, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные регионального отряда МЧС РФ.

Согласно информации ведомства, мужчина застрял на скале в районе долины реки Лауры Дзитакской. Специалистам пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы добраться до путешественника.

Потерпевшего подняли на борт вертолета с помощью лебедки. Медицинская помощь не потребовалась.

Демократия только для демократов, остальным — винтовка

России предсказали дефицит отечественных светодиодов и светильников

Названы причины июньского скачка цен на квартиры в новостройках

Кишечная палочка с доставкой на дом. Готовая еда в Москве провалила проверку в лаборатории

Не шептать и не цыкать. Чему будут учить мигрантов на новом адаптационном курсе в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте