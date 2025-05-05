Нижегородские спасатели потушили пожар в деревянном доме, который ранее был расселен

В Нижнем Новгороде на улице Энтузиастов произошел пожар в деревянном доме, который ранее был расселен. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На месте работали 32 специалиста и восемь единиц техники, но обошлось без пострадавших. Причина пожара будет установлена дознавателями МЧС.

Здание находится в районе будущей застройки от московского девелопера «Самолет», который планирует инвестировать 14 миллиардов рублей в строительство жилого квартала на территории улиц Дружбы, Энтузиастов и Самочкина. Проект рассчитан на 15 лет и предусматривает четыре этапа сноса ветхих зданий, включая 39 объектов.