Нижегородские правоохранители задержали водителя, сбившего школьника на зебре

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил 15-летнего школьника на улице Варварской. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные полиции.
По словам очевидцев, подросток попал под колеса машины, когда пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП автомобилист скрылся. Мальчику же потребовалась медицинская помощь.
Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. Проводится проверка.
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