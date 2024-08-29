Нижегородка лишилась 10 млн рублей из-за действий мошенников

В Нижегородской области жительница Арзамаса лишилась 10 миллионов рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Женщина послушала незнакомку, которая по телефону сообщила, что ее банковскому счету угрожает опасность, и для сохранения денег их нужно перевести на «безопасные счета». Нижегородка сняла со своих счетов шесть миллионов рублей, а после и оставшуюся сумму.

Сообщается, что эти деньги пенсионерка получала от государства на приобретение жизненно необходимых лекарств. Заведено уголовное дело.