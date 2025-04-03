Нижегородец случайно сжег дом соседа во время уборки мусора

В Богородске местный житель во время уборки территории устроил непреднамеренный пожар. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, происшествие случилось в среду, 2 апреля. Мужчина решил избавиться от мусора, но огонь, разгоревшийся на его участке, перекинулся на соседний. Площадь возгорания составила 122 квадратных метра.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако садовый дом и теплица были уничтожены. Сейчас специалисты проводят процессуальную проверку.