Нижегородец случайно сжег дом соседа во время уборки мусора

В Богородске местный житель во время уборки территории устроил непреднамеренный пожар. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, происшествие случилось в среду, 2 апреля. Мужчина решил избавиться от мусора, но огонь, разгоревшийся на его участке, перекинулся на соседний. Площадь возгорания составила 122 квадратных метра.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако садовый дом и теплица были уничтожены. Сейчас специалисты проводят процессуальную проверку.
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