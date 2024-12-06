Нижегородец получил несколько ударов ножом, пытаясь защитить свою машину

Мужчина попал в больницу с ножевыми ранениями, после того как стал невольным участником конфликтана улице Строкина в Автозаводском районе. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

У автомобиля мужчины, припаркованного во дворе, сработала сигнализация. Когда он вышел проверить машину, то увидел дерущихся возле нее людей.

На просьбу отойди подальше от транспорта один из участников конфликта набросился на мужчину и несколько раз ударил его ножом. Пострадавшего госпитализировали, возбуждено уголовное дело.